Предприниматели и заказчики обсудят условия заключения контрактов на поставку музыкальных инструментов для столичных школ на публичном представлении закупок, которое пройдет в рамках проекта «Биржа торгов» 11 июля.

Организатором мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В рамках встречи с предпринимателями сотрудник контрактной службы ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» раскроет подробности предстоящих закупок, а также ответит на все вопросы присутствующих.

Столичному рынку закупок музыкальных инструментов необходимо привлечение новых игроков, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Объём продаж музыкальных инструментов в России растет ежегодно, считают эксперты. При этом далеко не все игроки пробуют свои силы на рынке закупок. Нужно уверенно заходить на него, конкурировать и побеждать. В настоящее время у представителей бизнеса есть возможность принять участие в трех аукционах и в случае победы, получить контракты начальные цены которых находятся в диапазоне цен от 120 до 130 млн. руб», - сказал Геннадий Дёгтев.

Заказчиком закупочных процедур выступает ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы».

Первая закупка предполагает поставку музыкальных инструментов для нужд 14 образовательных учреждений в 5 округах столицы в рамках реализации проекта «Искусство – детям». Победитель, согласно конкурсной документации, должен будет исполнить все обязательства по контракту до 28 октября 2019 года включительно.

Еще две закупки предусматривают оснащение музыкальными инструментами школ, расположенных в ЮВАО, ЮАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО и ТиНАО.

Публичное представление закупок пройдет 11 июля 2019 года по адресу: Страстной бульвар, 2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10.00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

