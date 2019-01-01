Музей космонавтики доверит реставрацию картин победителю конкурса

Реставрацию 18 картин из собрания московского Музея космонавтики доверят победителю электронного конкурса с ограниченным участием. Об этом сообщается на портале поставщиков, оператором которого выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

На реставрацию будут переданы 18 картин, изображающих космические пейзажи. Все работы выполнены пастелью, а также смешанной техникой и написаны художниками XX века. Победителю конкурса предстоит удалить загрязнения с поверхности предметов живописи, при необходимости укрепить красочный слой. Во время работ необходимо будет учитывать температурный и световой режимы, а также исполнять обязанности по круглосуточной охране музейных предметов.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит выполнить все реставрационные работы в течение 180 календарных дней. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Картины, которые будут переданы победителю, являются предметами Музейного фонда РФ. Исполнитель должен очень бережно подходить к работе с предметами искусства и иметь в наличии необходимые технические средства, обладать высокой квалификацией, а также опытом реставрации предметов Музейного фонда. Как правило, в подобных конкурсах участвуют не очень большое число претендентов — это объясняется специфичностью рынка и требованием на выполнение работ узкопрофильными специалистами», — рассказал Дёгтев.

По словам заместителя директора по научной работе московского Музея космонавтики Вячеслава Климентова, всего в коллекции живописи и графики музея около тысячи работ.

«Гордость коллекции — работы Фатеева, Смирнова-Русецкого, Сардана, Черноволенко, Шиголева — первых в нашей стране художников-космистов, членов художественной группы “Амаравелла”. Расцвет этого объединения пришёлся на 1927-1928 годы, когда в Нью-Йорке и Чикаго прошли две художественные выставки, имевшие большой успех. Время, в котором жили и творили мастера “Амаравеллы”, было наполнено удивительными открытиями в науке, которые полностью изменили картину мировосприятия людей. Это очень увлекало художников и нашло отражение в их работах», — отметил Вячеслав Климентов.

Подать заявку на участие можно до 31 мая 2019 года. Начальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Заказчиком проекта выступает ГБУК города Москвы «Мемориальный музей космонавтики».

