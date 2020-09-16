Муза и Гамлет: фантазии родителей в Москве не знает пределов

Мужское имя Александр и женское – София остаются самыми популярными у столичных родителей. Летом, по данным столичного Управления ЗАГС, на свет появилось 822 Софии и 722 Александра.

Если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019 году оно не попало даже в топ-10. В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка).

Популярностью у москвичей также пользуются греческие и древнеславянские имена. Именем Есения и Стефания было названо по 114 девочек, мужским именем Макар назвали 111 мальчиков, а именем Платон –102 маленьких москвича. Также в столице родились Лука, Злата, Афина, и Добрыня.

Кроме того, родители давали отпрыскам творческие имена: Гамлет, Муза, Ария. Имя Данте дали одному малышу, а одну девочку назвали Джульеттой и Династией.

По два малыша были названы Августом и Августой, а одного мальчика назвали Июлианом. Четырех девочек этим летом назвали Венерой, двух мальчиков назвали Марсом, а одному малышу дали имя Космос.

В десятку популярных женских имен входит Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478), Полина (429), Ева (427), Елизавета (424), Анастасия (386) и Александра (362).

Среди мужских популярных имен в Москве – Михаил (664), Максим (646), Артём (560), Лев (523), Марк (467), Дмитрий (449), Иван (431), Матвей (424) и Даниил (391).

Всего же летом в Москве родилось 51,6% мальчиков и 48,4% девочек.

Для регистрации рождения ребенка необходимы паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении брака, а также документ, являющийся основанием для регистрации, например медицинское свидетельство о рождении или иные документы.

С 13 июля в столичных отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи.

