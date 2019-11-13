МТПП защищает репутацию предпринимателей, прошедших через налоговые претензии

В МТПП часто обращаются предприниматели – члены гильдий и комитетов, в отношении которых была проведена налоговая проверка. Налоговые органы, как бывает, изымают у них и у их контрагентов документы. Затем, когда подозрения с компаний снимают, остаётся вероятность того, что партнеры не захотят продолжать с ними деловые контакты, пояснил НСН президент МТПП Владимир Платонов.

«Почему я, добропорядочный предприниматель, живущий по законам и соблюдающий все, должен страдать от того, что правоохранительные органы работают только в одну сторону – они все изымают. Почему они не говорят потом результаты такие-то, претензий нет к этой организации», - говорит Платонов.

МТПП добивается, чтобы правоохранительные органы предоставляли документ, в котором было бы указано, что на данный момент у налоговых и правоохранительных органов к данной компании претензий нет.

«Вы должны, изъяв документы, показать всем, у кого вы изымали документы, сообщить, что проведенной проверкой установлено, что к этой компании на такое-то число никаких претензий нет. Этим вы сохраняете доброе имя предпринимателя, и вы вносите спокойствие в предпринимательскую среду», - уточнил президент палаты.

Руководитель МТПП не видит необходимости в изменении законодательства. По его мнению, решение должно быть принято на уровне инструкций или внутренних разъяснительных документов правоохранительных органов

