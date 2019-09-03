МТПП внесет ясность в клеймение предметов искусства

Авторы творческих союзов России испытывают сложности при вывозе своих произведений на выставки за рубеж. В настоящее время существуют проблемы с клеймением произведений декоративно-прикладного искусства, так как не существует каталога этих произведений.

Как пояснил НСН председатель гильдии оценщиков, экспертов и специалистов по обороту культурных ценностей Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Елисеев, клеймение нужно для оценки предмета искусства на таможне.

Согласно таможенным правилам Евросоюза, любые предметы, которые завозятся не для личного применения, трактуются как товар. Необходимо оставить залоговую сумму в размере 17% от его стоимости, однако как и кто должен определять эту стоимость в РФ - законодательно не прописано.

Елисеев отметил, что МТПП в частности Гильдия, начала заниматься этим вопросом, в том числе подготовкой материалов для рассмотрения Минфином. Ожидается, что до конца года Гильдия внесёт проекты документов в Федеральные ведомства.

