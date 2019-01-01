МТПП представила проект «Документы в порядке»

«Документы в порядке» - так называется специальный проект юридической поддержки для предпринимателей, который был презентован представителям профессиональных сообществ – членам комитетов и отраслевых гильдий Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Проект призван помочь предпринимателям сориентироваться и немного подстраховаться при применении быстроменяющихся законодательных актов. Ведь сегодня задача предпринимателя не только фокусироваться на собственном бизнесе, но и вынужденно разбираться в хитросплетениях нормативной документации. Ведь далеко не каждый малый предприниматель может позволить себе нанять юриста, бухгалтера, руководителя отдела кадров.

Как отметил в беседе с НСН президент МТПП Владимир Платонов, главная задача в этом проекте: упреждать и предупреждать, «какие документы надо иметь, чтобы организовать ту или иную работу и не быть наказанным».

А наказание за несоблюдение требований трудового законодательства может быть весьма суровым. Это и штрафы вплоть до нескольких сотен тысяч рублей, и даже уголовное наказание. Попасть же «под раздачу» неопытному предпринимателю проще простого.

«Здесь исходили из того, что есть требования государства, и могут прийти проверяющие в ресторан и сказать: «Вы раздаёте свой выход в интернет? – да, мы даём всем, это наша услуга. –А как вы защищаете детей, которые в интернете сидят, от порносайтов, от всего прочего?» И всё! Если этого нет, то за это штрафовать. И таких примеров, о чём предприниматели не знают, очень-очень много, когда они сталкиваются и к ним уже приходит проверяющий», - отметил Владимир Платонов.

Поскольку новый проект – пилотный, его активно «обкатывают» на предпринимателях – членах отраслевых гильдий Московской торгово-промышленной палаты.

«Мы направляем для членов МТПП для бесплатного использования и специалисты, которые его создали, сопровождают этот проект. Они могут уточнять, подсказывать, так что это полное сопровождение. И второе – мы ждём какие-то новые заявки, какие-то новые предложения, что хотят предприниматели. Просто они сейчас увидят, оценят качество этого продукта, выскажут своё мнение, и мы будем это всё корректировать», - пояснил президент МТПП Владимир Платонов.

Таким образом, сейчас авторы документа ждут обратной связи от предпринимателей – запросы и предложения от гильдий МТПП. И на их основе будут готовить специфические документы для той или иной гильдии. В дальнейшем же любой предприниматель сможет воспользоваться этим юридическим продуктом, обратившись в МТПП.

