МТПП предложила начинающим бизнесменам бюджетный коворкинг

Социальный эксперимент для начинающих предпринимателей предложили в Московской торгово-промышленной палате. В чём он состоит, рассказал в эфире НСН председатель Гильдии офисного пространства и коворкинга МТПП Максим Новиков.

«Мы предлагаем за достаточно маленькую стоимость — 6 500 в месяц —инфраструктуру коворкинга, рабочее место, компьютер, WI-FI и услуги нашего информатизатора. То есть, даже если человек пришёл со своим ноутбуком и возникла проблема, наш информатизатор совершенно бесплатно эту проблему устранит», — рассказал Новиков.

Добавим, на сегодня на таких условиях действуют уже четыре коворкинга в северном округе Москвы.



