Москву наградят за прозрачность

Национальный рейтинг прозрачности закупок в очередной раз возглавила Москва. Церемония награждения лидеров рейтинга пройдёт 16 декабря в Торгово-промышленной палате РФ.

«Лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок Москва удерживает на протяжении нескольких лет, это свидетельствует о чёткой системной работе контрактной сферы, понимании перспектив развития в условиях стремительно меняющегося законодательства и цифровой трансформации, а главное – готовности реагировать на возникающие вызовы. Потенциал рынка закупок огромный, поэтому важно постоянно анализировать свою деятельность, сверять свои позиции с коллегами и делиться опытом», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в ТОП-10 Национального рейтинга среди госзаказчиков регионального уровня вошли партнёры столицы по проекту «Портал поставщиков».

«Около 70% первой «десятки» рейтинга – это регионы, ставшие партнёрами портала поставщиков – ХМАО-Югра, Тамбовская и Архангельская области и другие. Коллеги заинтересованы в использовании уже апробированных инструментов, они получают реальные эффекты в виде экономии средств и растущей конкуренции за счёт привлечения новых участников рынка закупок, в частности, акцент делается на малый бизнес», - отметил вице-мэр.

Рейтинг рассчитывается по 40 критериям, что делает его максимально объективным, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Он указал, что анализ необходим не столько для экспертов, сколько для самих участников рынка.

«Это повышает дисциплину заказчиков, позволяет отслеживать тенденции состояния конкуренции и влияющих на неё факторов для своевременного внесения корректив. 40 критериев, по которым измеряются данные, делают оценку максимально объективной. Важно, что в этом году при анализе особое внимание уделялось существующим трендам в области закупочной деятельности по использованию соискателями современных инструментов осуществления закупок и эффективности мер по поддержке участников среднего и малого предпринимательства. Контрактная система Москвы в этом отношении старается быть лидером, при этом готова делиться наработанными практиками», - сказал Дёгтев.

Шагом к повышению прозрачности госзаказа назвал перевод закупок в электронный формат председатель оргкомитета Национального рейтинга прозрачности закупок Виктор Симоненко.

«Электронный вид существенно расширяет конкуренцию на рынке, так в запросах котировок по стране конкуренция возрасла практически вдвое, и, как следствие, приносит больший экономический эффект для государства в целом», - добавил он.

Геннадий Дёгтев обозначил несколько факторов, позволяющих столице удерживать лидерские позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

«Перевод в этом году всех процедур в электронный вид не стал для столицы зоной турбулентности во много благодаря системной работе по цифровизации закупочных процессов. Стандартизация закупочных процедур тоже даёт свои положительные результаты. На сегодняшний день столичные заказчики могут использовать 210 шаблонов типовых технических заданий. Большое значение уделяется расширению пула поставщиков. Для предпринимателей проводятся бесплатные обучающие курсы. Публичное представление закупочных процедур также способствует повышению доверия к рынку закупок. Профессиональные компетенции заказчиков тоже в фокусе нашего внимания, это особенно важно при большом количестве изменений законодательной базы контрактной системы», - сказал Дёгтев.

Он отметил, что наряду с заказчиками, осуществляющими закупки по 44-ФЗ, хорошие результаты показали и государственные корпоративные заказчики, работающие по 223-ФЗ.

