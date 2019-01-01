Москвичи выберут лучшие бизнес-проекты столицы

На платформе «Активный гражданин» стартовало голосование за финалистов бизнес-премии «Прорыв года». Об этом сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Напомним, на конкурс поступило более 35 тысяч заявок. Как рассказали в ведомстве, полуфиналистами стали 36 предпринимателей, продемонстрировавших лучшие финансовые и операционные показатели. В их число вошли самые разные бизнесы – от производителей лекарственных препаратов и молодых FMCG-компаний до рестораторов, отельеров, изобретателей и поставщиков услуг для бизнеса.

Проекты на «Активном гражданине» представлены в девяти номинациях: почетный стартап года (предприниматели старше 55 лет), иностранный предприниматель года, экспортер года, социально ответственный бизнес года, возвращение года (для тех, кто смог выйти в рост после убытков), франшиза года, мама-успешный предприниматель года, гран-при года (в этой номинации наградят бизнес с самыми высокими темпами роста) и молодой предприниматель года (бизнесмены, не достигшие 30 лет).

«Отобрать участников полуфинала было для нас непростой задачей – претенденты поразили нас не только финансовыми успехами, но и разнообразием представленных проектов. Московским предпринимателям действительно есть чем гордиться. Отдельно хочется отметить успехи женщин-предпринимателей, которые заняли почти половину мест в полуфинале и отметились в каждой номинации», - рассказал глава департамента Алексей Фурсин.

Проголосовать за понравившийся проект москвичи смогут до 19 мая. В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета.

Награждение победителей конкурса состоится в первый день Московской недели предпринимательства, 27 мая на «ВТБ Арене».

