Москвичи впервые смогут снизить цены на машино-места

125 машино-мест из имущественной казны города Москвы выставлены на продажу посредством публичного предложения. Организатором процедур выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Жителям Москвы предложено принять участие в торгах за машино-места в новом формате, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Власти Москвы начали реализовывать машино-места посредством публичного предложения с начала года, при этом торги носили единичный характер. В настоящее время реализация таких лотов приобрела массовый характер – на приеме заявок 125 машино-мест, расположенных в Юго-Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах Процедура публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50 процентов от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения, начинаются торги на повышение», – отметил вице-мэр.

Первые торговые сессии стартуют 13 июня, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Для получения полной информации о выставленных лотах, самой процедуре публичного предложения и правилах участия в ней состоится роуд-шоу в здании Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский 30 мая. В рамках открытой встречи интересанты смогут узнать подробности предстоящих торгов. Приглашаем всех желающих», – сказал Геннадий Дёгтев.

Презентация пройдет по адресу: Ходынский бульвар,15, начало в 18:00.

После презентации для всех желающих планируется просмотр машино-мест, расположенных поблизости – на Ходынском бульваре, 17.

Для участия в роуд-шоу необходима предварительная регистрация. Контактное лицо – Диана Юрьевна Камашева. Телефон: 8-499-740-58-68, электронная почта: moshor@mail.ru.

На публичное предложение выставлены 65 машино-мест, расположенные в ЮЗАО по адресам: улица Перекопская, 34, корпус 3 и улица Архитектора Власова, 17, корпус 2. Площадь лотов от 20 квадратных метров, стартовая цена – от 941 тысячи рублей.

45 машино-мест расположены в САО по адресам: Ходынский бульвар,17. Площадь лотов от 20 квадратных метров, стартовая цена – от 1,3 миллионов рублей.

8 машино-мест расположены в ВАО по адресу: Уральская улица,1 корп.1 и бульвар Маршала Рокоссовского,6 корп.1. Площадь лотов от 21 квадратного метра, стартовая цена – от 1,1 миллионов рублей.

7 машино-мест расположены в СЗАО по адресу: улица Народного Ополчения,3. Площадь лотов от 22 квадратных метров, стартовая цена – от 1,5 миллионов рублей.

Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест»

