Москвичи узнают, как купить самое дешёвое место для парковки
Жителям севера столицы расскажут, как купить машино-место, снижая цену. Презентация машино-мест, выставленных на публичное предложение в САО, пройдет в конференц-зале Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский 30 мая. Организатором выступает Департамент Москвы по конкурентной политике. На публичное предложение выставлены 45 машино-мест. Стартовая цена – от 1,3 миллионов рублей. Процедура публичного предложения предусматривает возможность снижения стартовой цены лота до 50 процентов. Для участия в презентации необходима предварительная регистрация.
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