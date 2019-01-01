Москвичи узнают, как купить самое дешёвое место для парковки

Жителям севера столицы расскажут, как купить машино-место, снижая цену. Презентация машино-мест, выставленных на публичное предложение в САО, пройдет в конференц-зале Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский 30 мая. Организатором выступает Департамент Москвы по конкурентной политике. На публичное предложение выставлены 45 машино-мест. Стартовая цена – от 1,3 миллионов рублей. Процедура публичного предложения предусматривает возможность снижения стартовой цены лота до 50 процентов. Для участия в презентации необходима предварительная регистрация.

