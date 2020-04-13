Москвичи смогут проводить осмотр недвижимости онлайн в 3D

Предварительный осмотр недвижимости с помощью 3D тура стал доступен на инвестиционном портале города Москвы. Часть объектов можно осмотреть уже сейчас, а часть лотов с интерактивным функционалом готовится к выставлению.

Туры в 3D-формате позволяют будущим участникам торгов сэкономить время и получить полную информацию о каждом объекте без его посещения. Как пояснил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, по итогам прошлого года, средняя конкуренция на аукционах по продаже и аренде объектов недвижимости из имущественной казны составляла 5-6 участников на лот, а за первые три месяца 2020 года этот показатель уже достиг показателя в 7 участников на лот.



