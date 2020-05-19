Москвичи переходят на электронные цифровые подписи
В Москве выросло количество заявок на электронные цифровые подписи.
Как сообщил руководитель городского Департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков, с середины марта в удостоверяющий центр АО «Единая электронная торговая площадка» поступило более 2 тысяч заявок на получение облачных цифровых подписей. Тенденция стала особенно заметна после вступления в силу 25 марта решения о недельных выходных, которые затем были пролонгированы.
Один из наиболее частых форматов применения электронной подписи - в закупках. Чтобы оформить облачную электронную подпись, необходимо оставить онлайн-заявку, оплатить счет и подтвердить свою личность в ближайшей точке выдачи.
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