Москвичи переходят на электронные цифровые подписи

В Москве выросло количество заявок на электронные цифровые подписи.

Как сообщил руководитель городского Департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков, с середины марта в удостоверяющий центр АО «Единая электронная торговая площадка» поступило более 2 тысяч заявок на получение облачных цифровых подписей. Тенденция стала особенно заметна после вступления в силу 25 марта решения о недельных выходных, которые затем были пролонгированы.

Один из наиболее частых форматов применения электронной подписи - в закупках. Чтобы оформить облачную электронную подпись, необходимо оставить онлайн-заявку, оплатить счет и подтвердить свою личность в ближайшей точке выдачи.

