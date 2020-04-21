Москвичи на самоизоляции стали докупать машиноместа и кладовые

Машиноместа и кладовые помещения активно приобретают и будущие жители комплексов – в дополнение к апартаментам. В нынешних экономических условиях многие клиенты оценивают покупку недвижимости как наиболее безопасное вложение средств. При необходимости «Галс-Девелопмент» предлагает заключение договора долгосрочного бронирования сроком до 14 дней. В онлайн-формате менеджеры отдела продаж консультируют покупателей, отвечают на все интересующие вопросы, покупатель выбирает машиноместо или вспомогательное помещение, используя графическую, фото и видео информацию, после чего происходит подготовка пакета документов, удаленное подписание и онлайн оплата.



Росту количества продаж способствуют и специальные акции, которые проводит компания. В элитном квартале «Сады Пекина» до конца апреля действует предложение: два машиноместа по цене одного. В комплексе обустроена двухуровневая подземная парковка на 427 машиномест площадью от 13 до 25 квадратных метров. На выбор клиентов предлагаются места для внедорожников, легковых автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Количество машиномест, участвующих в акции, ограничено.



Также до конца текущего месяца компания предлагает клиентам особые условия приобретения апартаментов в своих проектах. В премиальных многофункциональных комплексах Match Point на Кутузовском проспекте и «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте дисконт на лоты составляет 10% и 9% соответственно. Жители МФК Match Point смогут не только посещать международные соревнования и спортивные секции на просторной волейбольной арене, входящей в состав проекта, но и увидеть праздничный салют над Поклонной горой. Из окон квартала «Искра-Парк» открываются прекрасные виды на Петровский парк, Ходынское поле и небоскребы Москва Сити.



Кроме того, покупатели смогут получить приятную скидку на апартаменты и в де-люкс комплексах компании. В «Театральном Доме» на Поварской улице дисконт достигает 19% на отдельные лоты. Привлекательной особенностью данного проекта стали уникальные входные группы, украшенные репродукциями театральных афиш и картин XX века. В «Садах Пекина», помимо акции на машиноместа, также предлагается скидка на жилые площади – 17%. Жители этого проекта по достоинству оценят просторные зоны отдыха, обустроенные на крышах жилых корпусов, и открывающиеся виды на исторический центр города.

