Москвичей обучат часовому мастерству в «Технограде»

На территории ВДНХ в «Технограде», курируемом Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, открылась мастерская по обучению часовому делу. Посетители смогут ознакомиться с тонкостями ремесла и сделать настенные часы по собственному дизайну.



В мастерской гости «Технограда» узнают об истории знаменитых и необычных часов и устройстве часовых механизмов.

Краткосрочная программа обучения включает несколько мастер-классов по следующим направлениям: «Часовое дело», «Красивые часы для детей», «Изготовление сложных красивых часов», «Собери свои часы». Длительность мастер-классов варьируется от полутора до двух часов, у посетителей есть возможность выбрать семейную программу.



С 1 августа в мастерской действуют программы профессиональной переподготовки, продолжительность обучения в которых составляет несколько месяцев. Занятия первого курса стартуют 12 августа.



«Преимущество инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в том, что перед тем, как пройти полный курс обучения, каждый может ознакомиться со спецификой профессии в формате короткого мастер-класса. Современные образовательные и профориентационные программы помогают освоить специальность и посмотреть, насколько комфортно будет развитие в выбранном направлении», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.



Партнером мастерской стала известная часовая мануфактура «Константин Чайкин», которая занимается производством часов класса люкс.







