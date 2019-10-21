Москвичам расскажут об успешной конкуренции в современном мире

В рамках масштабного столичного проекта «Дни московской конкуренции» 22 октября состоится дискуссия Конкуренция между работодателями. Кто сейчас привлекательнее».

«В последнее десятилетие понятие карьеры существенно изменилось. Еще несколько лет назад главную роль на рынке играл наниматель, однако сейчас акцент сместился на личные качества и квалификацию работника. Масштабные изменения на рынке труда и то, как строить карьеру в совершенно новых условиях цифровой трансформации экономики, обсудят эксперты на одной из дискуссионных панелей стартовой конференции Дней московской конкуренции. К разговору приглашены как известные представители отрасли, так и те, кому только ещё предстоит сделать выбор будущей профессии – московские старшеклассники», - рассказал глава депатамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

На мероприятии выступит «главный хантер Рунета», руководитель лаборатории карьеры Алена Владимирская. По её словам, главным сейчас является конкуренция за кадры.

«Если раньше ты мог быть лучшим, к примеру, в ретейле, в транспортной логистике и в любой другой области, то сейчас этого уже недостаточно. В последние годы спрос очень изменился. Сегодня приходится конкурировать с ведущими мировыми компаниями. Конкуренция стала, во-первых, мировой, а во-вторых - внеотраслевой. Это значит, что интернет «забирает» лучших специалистов, финансовых директоров компаний, юристов. Очень важно понять, что нет смысла соревноваться с гигантскими корпорациями, потому что невозможно стать такими же, как они. В этой битве невозможно выиграть, ведь победитель определен заранее. Ключевое преимущество на сегодняшний день - не становиться первым, нужно просто стать другим», - подчеркнула Алена Владимирская.

Принять участие во встрече могут все желающие. Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

Мероприятие проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике.

