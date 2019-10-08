Москвичам расскажут о парфюмерной империи француза в царской России

В рамках лекции цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» москвичам расскажут о том, как известный французский бизнесмен Альфонсо Ралле основал в России крупнейшее в свое время предприятие по выпуску парфюмерной продукции.

Организатором исторического проекта Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

В XIX веке Ралле основал товарищество «Ралле и Ко», предприятие на пике развития завоевало 40 процентов российского рынка и стало лидером по количеству выпускаемой продукции и наград, завоеванных на различных международных выставках.

Кроме того, Ралле сумел стать поставщиком российского Императорского двора. О том, как развивался бизнес талантливого предпринимателя, расскажет - парфюмерный эксперт и историк Галина Анни.

Участники лекции также узнают, как француз обошел своих конкурентов и за какие заслуги его четыре раза награждали государственным гербом Российской Империи. Кроме того, им расскажут о технологиях, которые применялись в XIX веке при производстве духов, мыла и косметики, и как связано предприятие Ралле с историей создания Chanel № 5.

Лекция пройдет в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ 12 октября, начало в 13.00. Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

