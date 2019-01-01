Москвичам расскажут о колокольном производстве династии Оловянишниковых

Лекция «Оловянишниковы: два столетия – два предприятия поставщиков Императорского Двора» пройдет 15 июня в рамках проекта «Биржа торгов».

Организаторы проекта – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

На протяжении двух столетий династия Оловянишниковых обеспечивала церкви и монастыри Российской империи имуществом и колоколами. Вскоре изделия Оловянишниковых получили распространение во всем мире.

В рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» потомок династии Оловянишниковых, архитектор, научный руководитель направления «Менеджмент в сфере культуры» Московской высшей школы социальных и экономических наук Николай Прянишников расскажет, как купеческому роду из Ярославля удалось стать крупнейшими производителями колоколов и церковной утвари в Российской империи.

На лекции слушатели узнают:

– как Оловянишниковы стали серьезным конкурентом династии Фаберже;

– как крупнейшие литейщики колоколов получили статус поставщика царского двора;

– какие современные методы использовали Оловянишниковы для продвижения бренда;

– как зародился «русский стиль» церковной утвари Оловянишниковых.

Мероприятие пройдет в павильоне «Умный город» на ВДНХ 15 июня. Начало в 13:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

