Лекция «Чайные короли России» состоится 25 мая в павильоне «Умный город» на ВДНХ в рамках проекта «Биржа торгов».

Москва выступала общепризнанной «чайной столицей» России в имперский период. Специализированные чайные предприятия, которые занимались торговлей и расфасовкой чая, появились в Москве уже в конце XVIII века. На лекции вы узнаете о пяти крупнейших чайных домах России конца XIX - начала XX века, главные представительства которых находились в Москве: товариществе наследников А.С. Губкина, чайном доме Высоцких, знаменитой московской чаеторговой семье Перловых, семейном клане Боткиных и успешной фирме К. и С. Поповых.

Спикер лекции, филолог, экскурсовод и автор музейной выставки «Чаепитие по-русски» Ирина Чичкина расскажет о российских предпринимателях, которые поставляли чай к Императорскому двору.

В рамках встречи слушатели узнают, кто приучил москвичей «гонять чаи», кто распространял чай из первопрестольной по центральным российским губерниям, а затем и в Европу, и как создавалась сеть специализированных чайных магазинов и строились чаеразвесочные фабрики.

Цикл исторических лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» – образовательный проект Департамента города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей. Лекция состоится 25 мая в 13.00 в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте проекта.

