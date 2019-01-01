Москвичам расскажут, как купить машино-место по сниженной цене

В Москве состоится презентация машино-мест. Они выставлены на публичное предложение в Северном административном округе и будут представлены в конференц-зале Совета депутатов Муниципального округа Хорошевский 30 мая.

На публичное предложение выставлены 45 машино-мест, которые расположены по адресу: Ходынский бульвар,17. Уточняется, что площадь лотов начинается от 20 квадратных метров, а стартовая цена минимально составит 1,3 миллионов рублей. Процедура публичного предложения предусматривает возможность снижения стартовой цены лота до 50 процентов.

Кроме того, на приеме заявок находятся 13 машино-мест, которые также располагаются в этом районе. Они будут реализованы с помощью обычного аукциона в электронной форме.

Сообщается, что в презентации примут участие представители Департамента города Москвы по конкурентной политике, которые выступили в качестве организаторов мероприятия, а также представители Департамента городского имущества города Москвы и Управы района Хорошевский.

На вопросы об участии в процедуре ответит представитель электронной торговой площадки.

Приглашаем принять участие в мероприятии.

Презентация пройдет 30 мая по адресу: Ходынский бульвар,15. Начнется мероприятие в 18:00.

Для участия необходима предварительная регистрация. Контактное лицо – Диана Камашева. Телефон: 8-499-740-58-68, электронная почта: moshor@mail.ru.

