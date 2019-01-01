Москвичам предложили выкупить парковки из городской имущественной казны

В Северном административном округе столицы прошла презентация о выставленных на публичные предложения машино-местах. Организатором мероприятия для жителей округа выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. Отмечается, что мероприятие вызывало активный интерес со стороны потенциальных покупателей.

Продажа машино-мест через публичное предложение – это новый формат участия в городских торгах. Он позволяет выкупить имущество за пол цены от начальной стоимости. Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Большой спрос ожидается именно со стороны физических лиц, которые могут взять машино-места в личное пользование. Для них несколько упрощен процесс аккредитации на электронной площадке, где будут проходить торги. Единственное, что понадобится физическим лицам для аккредитации – паспорт и оплата задатка. В настоящий момент жителям Северного административного округа доступны для покупки 58 машино-мест площадью от 20 квадратных метров и стартовой ценой – от 1,3 миллионов рублей. Все объекты расположены по адресу: Ходынский бульвар, 17», - говорит Геннадий Дёгтев.

Кроме того, на публичные предложения выставлены 12 машино-мест в ВАО, а также 7 машино-мест, которые находятся в СЗАО, 1 лот в ЦАО. Торговые сессии по объектам стартуют 20 июня 2019 года. Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест».

