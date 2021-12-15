Москва заняла первое место в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» в 2021 году. Церемония подведения итогов проекта состоялась в торгово-промышленной палате России. Первую строчку Москва занимает уже 16 лет подряд. В мэрии считают, что процессы, связанные с закупками, за последние годы стали понятны благодаря просветительской работе с поставщиками и поддержке малого бизнеса.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, 10 лет назад в госзакупках чаще всего участвовали юридические лица и крупные компании. Сегодня в них принимают участие не только малый бизнес, но и самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели.

Председатель оргкомитета рейтинга Виктор Симоненко отметил качественные изменения в структуре рынка, повышение оперативности и прозрачности закупочного процесса. По его словам, с 2016 по 2020 годы доля электронного аукциона в общем объеме госзакупок равнялась 70%, а в 2021 году пошло резкое снижение до 60% по стоимости и по количеству. Такой объем перешел в открытые конкурсы, что, по словам Симоненко, косвенно может говорить об осторожности и желании заказчиков получить более качественных поставщиков, а также подтверждает правильность выбранного курса на оптимизацию контрактной системы.

Кроме того, национальный рейтинг прозрачности закупок следит за показателем «Потери государства в условиях низкой конкуренции», который показывает возможные потери государства на закупках в неконкурентной среде. С июля 2020 года по июнь 2021 года они составили почти 140 миллиардов рублей. Таким образом, потери в государственных и муниципальных закупках в условиях низкой конкуренции за три года сократились почти на 40%.

Участниками национального рейтинга прозрачности закупок в 2021 году стали 325 заказчиков, 68 из них являются крупнейшими государственными закупщиками федерального уровня. Лидерами Национального рейтинга прозрачности закупок стали федеральные, региональные и муниципальные закупщики. Среди них Министерство труда России, Федеральная служба по труду и занятости, закупщики из Москвы, Тамбовской и Саратовской областей, а также муниципальные участники из Хабаровска, Владивостока, Нижнего Новгорода и Краснодара.

