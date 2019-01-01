Москва закупит для пассажирского транспорта 275 млн литров дизтоплива
Два электронных аукциона определят поставщиков дизельного топлива наливом для работы наземного пассажирского транспорта филиалов ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский Метрополитен». Заказчиком закупок выступает «Мосгортранс», организатор электронных аукционов – Департамент Москвы по конкурентной политике.
Предстоящие закупки призваны обеспечить поставку около 275 миллионов литров дизельного топлива во все филиалы «Мосгортранса», а также для нужд столичной подземки в течение двух лет. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. По его словам, предусмотрены закупки с начальной максимальной стоимостью контракта более 6,7 миллиардов рублей и более 4,7 миллиардов рублей.
Дёгтев отметил, что интерес со стороны участников рынка ожидается высокий. Предполагается, что это позволяют снизить начальную цену контракта в ходе конкурентных торгов.
Заявки для участия в аукционах принимаются до 31 мая и 6 июня, аукционы пройдут 7 и 10 июня, сообщили НСН в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в домашнем насилии
- Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»
- Матвиенко лично прокомментировала увольнения в «Коммерсанте»
- В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая судьбе сквера и храма в Екатеринбурге
- СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой