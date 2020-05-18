Москва заключила 24 тысячи онлайн-контрактов с ИП и физлицами

По итогам первого квартала текущего года через Портал поставщиков было заключено 24 тысячи онлайн-контрактов на 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Больше всего контрактов было заключено на поставку хозяйственных товаров и оказание услуг по техобслуживанию. Также часто проводились контракты на различные проектные работы, уточнил Щербаков.

По его словам, ИП и физлица при работе с Порталом поставщиков уже составляют конкуренцию крупным компания в сфере строительства и бытовых услуг.

