Москва заключила 24 тысячи онлайн-контрактов с ИП и физлицами
По итогам первого квартала текущего года через Портал поставщиков было заключено 24 тысячи онлайн-контрактов на 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Больше всего контрактов было заключено на поставку хозяйственных товаров и оказание услуг по техобслуживанию. Также часто проводились контракты на различные проектные работы, уточнил Щербаков.
По его словам, ИП и физлица при работе с Порталом поставщиков уже составляют конкуренцию крупным компания в сфере строительства и бытовых услуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru