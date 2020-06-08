Москва зафиксировала высокий спрос на имущественных торгах

С 20 мая в Москве возобновлены имущественные электронные торги. Открытие торгов вызвало активный интерес, что подтверждается данными за первую неделю работы - за это время в открытых аукционах приняли участие 2 107 человек, а средняя конкуренция на торгах составила шесть участников на лот.



Спрос на городскую недвижимость сейчас действительно очень высок. По сравнению с периодом до введения ограничительных мер, интерес предпринимателей к открытым торгам вырос почти в три раза, - отмечает представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.



«Самыми востребованными стали аукционы по продаже городской недвижимости. На их долю приходится свыше 90 % всех электронных торгов. Всплеск интереса и высокая конкуренция - до 8 участников на лот - связаны прежде всего с возможностью купить объекты недвижимости посредством публичного предложения. Благодаря такому формату аукциона желающие приобрести объект играют не на повышение, а на понижение стартовой стоимости лота», - отметила Богатова.



Интерес к инвестициям в недвижимость традиционно растет из года в год. Люди вкладываются в надежные, «твердые» активы, покупают квадратные метры, чтобы потом иметь возможность открыть свое дело или расширить уже имеющийся бизнес.



Победитель аукциона, который приобрел объект на улице Вяземская, дом 12 корпус 1, индивидуальный предприниматель Михаил ЖмАков рассказал НСН, что это было выгодное предложение по соотношению цены и качества. Покупка была спланирована еще до пандемии коронавируса.

«Это хорошая локация, хорошее предложение по соотношению цены и качества. Это было публичное предложение, то есть цена здесь была чуть ниже рыночной стоимости. Поэтому это было выгодно. Ну, и если мы говорим о выборе объектов, то такого количества разнообразных объектов не было у других продавцов, а есть только у города. Это была спланированная покупка. Я до пандемии много этим занимался, смотрел разные объекты, несколько месяцев вел эти кейсы. Смотрел, встречался с представителями, считал, наблюдал и просто так случилось, что сами торги были в момент пандемии», - сообщил он.

По словам предпринимателя, он откроет в приобретенном помещении магазин или точку оказания услуг. Но для начала необходимо тщательно изучить рынок.

«Надо сделать анализ рынка, посмотреть, что есть рядом, какие магазины либо услуги будут востребованы в том или ином районе. Буду смотреть также на целевое назначение этих помещений и буду открывать какие-то магазины», - отметил Михаил Жмаков.

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