Москва выставила на продажу часть исторического здания на Большой Ордынке

Подвальное помещение по адресу Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1 площадью 227,2 квадратных метров выставлено на продажу. Кирпичное здание на углу Большой Ордынки и Черниговского переулка построено в 1908 году по проекту архитектора Владимира Шервуда. Ранее здесь был доходный дом Алексея Дурилина - почетного гражданина города и купца, занимавшегося выделкой кожи.

Начальная цена за помещение составляет чуть больше 26 миллионов рублей.

Согласно лотовой документации, здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июля. Торги состоятся 6 августа.

Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

