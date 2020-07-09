Москва выставила на продажу часть исторического здания на Большой Ордынке
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».
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Подвальное помещение по адресу Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1 площадью 227,2 квадратных метров выставлено на продажу. Кирпичное здание на углу Большой Ордынки и Черниговского переулка построено в 1908 году по проекту архитектора Владимира Шервуда. Ранее здесь был доходный дом Алексея Дурилина - почетного гражданина города и купца, занимавшегося выделкой кожи.
Начальная цена за помещение составляет чуть больше 26 миллионов рублей.
Согласно лотовой документации, здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.
Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июля. Торги состоятся 6 августа.
Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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