Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок

Доля конкурентных закупок в Москве возросла по сравнению с 2018 годом выросла в три раза благодаря переводу процедур в электронный вид. Это позволило столице в очередной раз возглавить Национальный рейтинг прозрачности закупок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«Москва на протяжении вот уже восьми лет возглавляет этот рейтинг. В 2019 году свою лидирующую позицию столица удержала даже в условиях активной цифровой трансформации. Переход к электронным закупкам, установленный новым пакетом поправок в 44-ФЗ, позитивно сказался на контрактной системе столицы. Если в первом полугодии 2018 года на долю закупок с единственным участником приходилось 51 процент всех процедур, то за аналогичный период этого года цифра оказалась на уровне 16 процентов. Таким образом, доля конкурентных процедур в Москве возросла в три раза по сравнению с прошлым годом», - сказал Ефимов.

Один из важнейших факторов повышения эффективности закупочной деятельности – увеличение конкуренции, и Москве вот уже на протяжении нескольких лет удается успешно справляться с этим, сказал председатель организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор Симоненко.

«Москва постоянно внедряет новые направления в развитии государственного заказа. Развивает современные направления электронной коммерции в виде электронных магазинов и внедрят перспективные практики, которые приносят дополнительную эффективность в закупках. Сегодняшнее исследование продемонстрировало, что одним из важнейших факторов повышения эффективности закупочной деятельности является увеличение конкуренции. Потому что мы увидели прямую зависимость: чем больше заявок подано на закупочную процедуру, чем больше заявок допущено на закупочную процедуру, тем выше экономия. То есть если это одна заявка, то экономически эффективность не превышает 2-3 процента, если это две заявки – это уже 7-10 процентов, если три заявки – это 10-15 процентов. Это справедливо совершенно для всех регионов, для всех способов и типов закупок. Поэтому основополагающим фактором является доступ как можно большего количества предприятий и предпринимателей до закупочных процедур, с чем Москве удается успешно справляться», - отметил Симоненко.

Не исключено, что ряду регионов, которые попали в ТОП-10 Национального рейтинга, во многом помог опыт столицы и последующая работа с проектом «Портал поставщиков», сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, как и Тамбовская область, которые также вошли в тройку победителей, являются партнерами Портала поставщиков. С помощью этого цифрового инструмента они наравне с еще тридцатью российскими регионами получают реальные эффекты в виде экономии средств, растущей конкуренции, успешного опыта межрегионального взаимодействия», - подчеркнул Дёгтев.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» - это независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Примечательно, что в ТОП-10 Национального рейтинга среди государственных заказчиков регионального уровня вошли партнёры столицы по масштабированию проекта «Портал поставщиков» - Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Тамбовская, Архангельская область и другие.

Сравнительный анализ для составления рейтинга проводился по разным группам заказчиков по 40 критериям. Особое внимание уделялось существующим трендам в области закупочной деятельности по использованию соискателями современных инструментов осуществления закупок и эффективности мер по поддержке участников среднего и малого предпринимательства.

Церемония награждения победителей Национального рейтинга прозрачности закупок прошла 16 декабря на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

