Москва сдаст в аренду 80 помещений по льготной ставке
Власти Москвы выставили на открытые аукционы за право аренды по льготной ставке в тысячу рублей за квадратный метр 82 коммерческих помещения в разных районах столицы. Они включены в городскую программу, позволяющую малому и среднему бизнесу арендовать помещения на выгодных условиях.
Как сообщил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в данном случае это объекты в подвальных частях зданий на территории 10 округов столицы.
Лоты представлены на инвестиционном портале города Москвы. Все они имеют свободное назначение, их площадь составляет от 13,7 до 1033 квадратных метров. К помещениям подведены необходимые инженерные коммуникации.
В мэрии напоминают, что льготные ставки аренды для МСП действуют не только на подвальные помещения. Для лотов на первых этажах и выше минимальная ставка аренды с учётом льгот начинается от 4750 рублей за квадратный метр.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Обозванный Зеленским украинский мэр объявил ему судебную вендетту
- Стало известно о новых заражённых депутатах Госдумы
- Трампу пророчат крупное поражение на президентских выборах из-за COVID-19
- России и Саудовской Аравии предрекли новую схватку из-за нефти
- СМИ: СК запросил у Бельгии данные о виде на жительство сенатора Мизулиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru