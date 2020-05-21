Москва сдаст в аренду 80 помещений по льготной ставке

Власти Москвы выставили на открытые аукционы за право аренды по льготной ставке в тысячу рублей за квадратный метр 82 коммерческих помещения в разных районах столицы. Они включены в городскую программу, позволяющую малому и среднему бизнесу арендовать помещения на выгодных условиях.

Как сообщил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в данном случае это объекты в подвальных частях зданий на территории 10 округов столицы.

Лоты представлены на инвестиционном портале города Москвы. Все они имеют свободное назначение, их площадь составляет от 13,7 до 1033 квадратных метров. К помещениям подведены необходимые инженерные коммуникации.

В мэрии напоминают, что льготные ставки аренды для МСП действуют не только на подвальные помещения. Для лотов на первых этажах и выше минимальная ставка аренды с учётом льгот начинается от 4750 рублей за квадратный метр.

