Москва сдала земельный участок почти за 6 млн рублей

25 июня в Москве состоялись земельные торги за право аренды земельного участка под строительство объекта транспортного обслуживания с торговыми помещениями. Лот площадью 1 679 квадратных метров расположен на северо-западе Москвы по адресу улица Барышиха, владение 59.

За право аренды конкурировали 2 компании, а победителем аукциона стала ООО «Автомир», которая приобрела участок за 5,9 миллионов рублей. Договор с компанией заключат на два года и восемь месяцев. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

