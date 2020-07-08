Москва сдала земельный участок почти за 6 млн рублей
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».
О том, что продаёт и закупает Москва
25 июня в Москве состоялись земельные торги за право аренды земельного участка под строительство объекта транспортного обслуживания с торговыми помещениями. Лот площадью 1 679 квадратных метров расположен на северо-западе Москвы по адресу улица Барышиха, владение 59.
За право аренды конкурировали 2 компании, а победителем аукциона стала ООО «Автомир», которая приобрела участок за 5,9 миллионов рублей. Договор с компанией заключат на два года и восемь месяцев. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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