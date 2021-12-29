Москва расширила участие малого бизнеса и НКО в госзакупках
Государственные контракты на сумму до 20 млн рублей Москва будет заключать только с представителями малого бизнеса и социально ориентированными некоммерческими организациями. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно постановлению мэра, начальная максимальная цена, по которой закупки в обязательном порядке осуществляются с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличена сразу почти в 7 раз, с 3 до 20 млн рублей.
Кроме того, постановление вносит ряд изменений в положение о системе государственных закупок города Москвы. Это было необходимо сделать, чтобы его нормы соответствовали Федеральному закону от 5 сентября 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Согласно статистике, в этом году в госзакупках в Москве приняли участие около 40 тысяч субъектов малого предпринимательства. Город приобрел у них почти половину необходимых товаров и услуг. В список наиболее популярных категорий вошли строительные, хозяйственные и медицинские товары, а также бытовая техника.
Столица уже 16 лет подряд занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Не в последнюю очередь успех обеспечен плодотворной работой с поставщиками, поддержкой среднего и малого бизнеса. По данным правительства города, за последние 10 лет заказчики Москвы сэкономили на торгах по госзакупкам свыше 1 трлн рублей. При этом конкурентность выросла вдвое.
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