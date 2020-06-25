Москва проведет бесплатный вебинар для бизнеса

Департамент по конкурентной политике Москвы 30 июня проведет вебинар по изменениям контрактного законодательства.

Поправки вступят в силу с 1 июля 2020 года. Участники бесплатного вебинара узнают о том, как предложить свои товары, работы и услуги, а также разберут особенности проведения закупок у единственного поставщика после вступления поправок в силу.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, предстоящие нововведения напрямую отразятся на всем рынке госзакупок. Поэтому очень важно заранее понять, как именно они скажутся на работе заказчиков и поставщиков. На вопросы участников вебинара ответят эксперты в области госзакупок.

Онлайн-формат позволяет присоединиться к учебному мероприятию поставщикам из любой точки страны. Организаторами мероприятия выступят Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с «Единой электронной торговой площадкой».