Москва продает здание в историческом центре города

Московские власти дают предпринимателям уникальную возможность - вести бизнес, став собственником дореволюционной недвижимости.

Доходный дом в Кривоарбатском переулке под номером 12 был построен в 1914 году по проекту Владислава Домбровского. Русский архитектор польского происхождения известен строительством католических костелов, а также доходных домов в Москве и Одессе. Предпочитаемый архитектурный стиль – модерн. В центре столицы сохранилось шесть известных зданий авторства Домбровского.

Краевед, знаток Москвы Филипп Смирнов представляет район, где расположен этот дом, как заповедник архитектуры.

«По дороге от станции метро "Смоленская" вы проходите дом с мемориальной табличкой Пушкину, потоми литературный дом, связанный с именем Александра Белого. В самом переулке Кривоарбатском, который так называется из-за своей формы, находится жемчужина московского конструктивизма – личный дом архитектора Мельникова. Поэтому люди, которые будут посещать то, что затеет инвестор, вполне вероятно будут проходить со стороны театра Вахтангова, т.е. с середины Арбата. Архитектура центра Москвы, несомненно, будет влиять на восприятие того, что будет там создано. Мне кажется, что потенциальный инвестор может опереться на эту историю, она ему поможет в реализации его планов», - отметил Смирнов.

Информация для будущих владельцев: подвальное помещение свободного функционального назначения в доме № 12 на Кривоарбатском переулке площадью 92 квадратных метра оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями и полностью готово к эксплуатации. Здание находится в пешей доступности от станции метро «Смоленская». Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отметил его руководитель Иван Щербаков, здание не является объектом культурного наследия и свободно от обременений.

«Цена за лот стартует от 9,1 миллиона рублей. Учитывая выгодную локацию в центре города, удобную транспортную доступность и хорошее техническое состояние помещения, думаю, конкуренция на торгах будет высокой», - уточнил Щербаков.

Всего с начала года в Центральном округе было продано 6 помещений, а конкуренция на торгах составила в среднем 7 участников на лот.

Заявочная компания продлится до 19 августа. Торги состоятся 27 августа. Ознакомиться с техническими характеристиками всех помещений, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале города Москвы.



