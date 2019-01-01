Москва презентовала цифровой каркас городской системы закупок

Единое цифровое пространство управления закупками, созданное на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) Москвы и интегрированное с интернет-ресурсом «Портал поставщиков», представил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Цифровые технологии приводят к росту конкуренции и упрощают доступ к рынку закупок, что, в конечном счете является фактором роста экономики. И это утверждение Москва подкрепляет полученными эффектами от создания цифрового каркаса контрактной системы закупок, который обеспечивает автоматизацию полного цикла процессов контрактной системы. За несколько лет благодаря цифровизации управления закупками обеспечена ежегодная экономия бюджетных средств в размере 20 процентов, в числовом выражении – до 200 млрд. рублей», – отметил Геннадий Дёгтев.

По его словам, цифровая платформа управления закупками работает на базе ЕАИСТ, и интегрирована с электронной витриной городской контрактной системы – автоматизированной информационной системой (АИС) «Портал поставщиков».

«Важно отметить, что портал поставщиков обеспечил приток региональных поставщиков на столичный рынок закупок. В настоящее время с системой работают 70 тысяч региональных компаний и это почти половина от всех бизнес-пользователей ресурса. Большой синергетический эффект при этом оказала интеграция ресурса с заказчиками из более чем 30 субъектов России» – подчеркнул руководитель департамента.

Рост активности предпринимателей на рынке закупок Москвы обеспечил высокую конкуренцию, добавил он.

«Количество участников московских закупок стабильно растет. В 2018 году в среднем на лот претендовали 5 участников. С учетом постоянного развития цифровой платформы, в том числе повышения информатизации участников торгов, можно прогнозировать высокий уровень конкуренции по итогам нынешнего года», – сказал Геннадий Дёгтев.

К дополнительным мероприятиям по цифровизации и управлению закупками относятся: стандартизация типовой документации, установление предельных цен на отдельные виды торговых позиций, проведение обязательной экспертизы начальных цен и проверка документации на рабочих группах органов исполнительной власти и межведомственной рабочей группе.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

