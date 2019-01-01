Москва представит крупные объекты недвижимости потенциальным инвесторам
4 июня в лофт-пространстве «Министерство» пройдет презентация около 20 крупных объектов недвижимости, реализуемых на столичных торгах.
Около 20 крупных объектов недвижимости, реализуемых на аукционах в Москве, представят потенциальным инвесторам на презентации «Инвестиции по-крупному» 4 июня.
Встреча пройдет в лофт-пространстве «Министерство» по адресу: Столешников переулок, 6 строение 3. Начало в 10:00
Перед собравшимися выступят представители хозяйствующих субъектов, эксперты рынка коммерческой недвижимости, а также представитель организатора аукционов - Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Участникам роуд-шоу расскажут о крупных объектах – от отдельно стоящих зданий до комплекса зданий, расположенных в разных районах Москвы.
Среди предложений: здания бывших АТС (со своей парковкой, свободной планировкой, расположенные вблизи станций метро) площадью от 3,5 тысяч квадратных метров.
Также на приеме заявок административное здание площадью более 5,6 тысяч квадратных метров, расположенное в районе Внуково вблизи аэропорта.
Также на аукцион выставлен комплекс зданий под торговый центр площадью 8 тысяч квадратных метров в районе Марьино.
Более полная информация о каждом из объектов, которые будут представлены на презентации, размещена на сайте встречи.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
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