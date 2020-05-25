Москва предлагает предпринимателям здание на Цветном Бульваре

Нежилое помещение свободного назначения площадью 217,5 квадратных метров в здании на улице Трубная, 29, строение 6, можно выкупить за половину от его начальной стоимости. Цена продажи за один квадратный метр на старте составит 180 тысяч семьсот рублей.

Здание, в котором находится помещение, на сегодняшний день имеет минимальный процент износа, подключено ко всем инженерным коммуникациям и расположено в шаговой доступности от станции метро «Цветной бульвар».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня. Подробная информация об объекте на инвестиционном портале города Москвы.

