Москва осталась лидером в «Национальном рейтинге прозрачности закупок»
Москва сохранила лидерство в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» (НРПЗ). По итогам 2021 года российская столица заняла первую строчку. В мэрии считают, что процессы, связанные с закупками, за последние годы стали понятны благодаря просветительской работе с поставщиками и поддержке малого бизнеса.
Как рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, ещё 10 лет назад в госзакупках преимущественно участвовали юридические лица и крупные компании. Сегодня в них принимают участие не только малый бизнес, но и самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели. «За последние 10 лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 трлн рублей», — сообщил Щербаков.
В мэрии также уточнили, что Москва ведёт большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках, в том числе по оптимизации комплекта необходимых документов и совершенствованию Портала поставщиков. Возможности портала позволяют заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это, в свою очередь, положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор для заказчика, уверены чиновники.
Постоянная работа над улучшением закупочных процессов и просветительская работа с поставщиками привели к тому, что общий объём экономии средств московских заказчиков на торгах по госзакупкам за 10 лет превысил 1 трлн рублей. При этом уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в 2 раза.
Одним из факторов, который способствует повышению конкуренции и позволяет проводить закупочные процедуры прозрачно, является использование единых стандартов. Так, с 2015 года Москва занимается утверждением типовых документов и единых требований по наиболее востребованным предметам закупок. Это привело к тому, что сама процедура стала абсолютно понятной для всех участников, а бюджетные средства используются гораздо эффективней.
За пять лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в шесть раз. Сумма контрактов выросла в пять раз и достигла в этом году 520 млрд рублей, сообщили в мэрии.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» — это независимый негосударственный исследовательский аналитический центр. Уже 16 лет НРПЗ занимается экономическим и правовым анализом российского рынка корпоративных и государственных закупок. Составители рейтинга считают, что результаты их исследований позволяют проследить динамику состояния системы госзаказа в стране и дать конкретные цифры финансовых потерь государства.
Также система позволяет проводить мониторинг участия в процессах представителей малого и среднего бизнеса и следить за распределением госзаказа по видам экономической деятельности. Национальный рейтинг прозрачности закупок оценивает претендентов по 40 критериям, где особое внимание уделяется использованию современных инструментов и способам поддержки среднего и малого бизнеса.
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