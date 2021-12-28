Москва осталась лидером по прозрачности госзакупок

Москва сохранила лидерство в «Национальном рейтинге прозрачности закупок». По итогам 2021 года российская столица заняла первую строчку. В мэрии считают, что процессы, связанные с закупками, за последние годы стали понятны благодаря просветительской работе с поставщиками и поддержке малого бизнеса.

Как рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, ещё 10 лет назад в госзакупках преимущественно участвовали юридические лица и крупные компании. Сегодня в них принимают участие не только малый бизнес, но и самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели. «За последние 10 лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 трлн рублей», - сообщил Щербаков.

В мэрии также уточнили, что Москва ведёт большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках. В том числе по оптимизации комплекта необходимых документов и совершенствованию Портала поставщиков. Возможности этого портала позволяют заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это, в свою очередь, положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор для заказчика.

Постоянная работа над улучшением закупочных процессов и просветительская работа с поставщиками привели к тому, что общий объём экономии средств московских заказчиков на торгах по госзакупкам за 10 лет превысил трлн рублей. При этом уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в 2 раза.

Одним из факторов, который способствует повышению конкуренции и позволяет проводить закупочные процедуры прозрачно, является использование единых стандартов. Так, с 2015 года Москва занимается утверждением типовых документов и единых требований по наиболее востребованным предметам закупок. Это привело к тому, что сама процедура стала абсолютно понятной для всех участников, а бюджетные средства используются гораздо эффективней.

За 5 лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в 6 раз. Сумма контрактов выросла в 5 раз и достигла в этом году 520 млрд рублей.

