Москва организуем роуд-шоу по аренде земли

Земельные активы и лоты, в составе которых есть земельные участки, представят на роуд-шоу «Торг уместен: земля и здания от города» 18 февраля.

Инвесторам представят шесть земельных участков, которые можно арендовать напрямую у города, и 12 участков, которые можно приобрести сразу со зданиями. Победители аукционов смогут открыть бизнес в сфере спорта, образования, автомобильного сервиса и стоянок, торговли и промышленности.

Как рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, выставленные активы расположены в семи административных округах столицы и подойдут для реализации разных бизнес-моделей,.

«На торгах за «земельные» лоты наблюдается стабильная конкуренция. В среднем до четырех участников подают заявки на участие в таких торгах. Инвесторы смогут выбрать объекты для аренды со стартовой ценой от 390 тысяч до 17 миллионов рублей. Начальная цена участков со зданиями под продажу варьируется от 7,7 до 180 миллионов рублей», – уточнил Иван Щербаков.

На роуд-шоу эксперты рынка недвижимости и представители органов власти оценят ликвидность и характеристики выставленных объектов.

Заявочная кампания на аренду земельных участков продлится до 5 марта, на продажу участков со зданиями – от 28 февраля до 15 апреля в зависимости от объекта. Информация представлена на сайте проекта.

Роуд-шоу пройдет в пространстве Meeting Point по адресу: улица Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 этаж ДЦ «МОСКВА». Начало 18 февраля в 10:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

