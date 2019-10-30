Москва объявила закупку по сохранению дома-«шестерёнки» на Стромынке

Победитель объявленного Москвой конкурса представит проект по сохранению шедевра русского авангарда авторства Константина Мельникова. Согласно условиям конкурса, компания должна будет разработать научно-проектную документацию, на основе которой объект культурного наследия будет поддерживаться в надлежащем состоянии.

Информация о закупке размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Объект расположен по адресу: улица Стромынка, дом 6.

Дом культуры имени Русакова является объектом культурного наследия России регионального значения и неизменно входит во все международные перечни лучших построек ХХ века. Здание в стиле «советский авангард» было построено в 1927-1929 годах русским архитектором Константином Мельниковым для работников Союза коммунальников. Сам архитектор считал клуб им. Русакова своим наиболее ярким профессиональным достижением.

«Правительство Москвы уделяет особое внимание сохранению памятников архитектуры как регионального, так и мирового значения. После реставрации в Доме культуры имени Русакова располагается Театр Романа Виктюка – один из самых популярных в Москве, его еженедельно посещают сотни поклонников театрального искусства. Здание прошлого века требует бережного отношения, для этой цели по итогам конкурса будет выбран победитель, который представит проект по сохранению памятника архитектуры», - заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

По его словам, в качестве подрядчиков в данном случае следует привлечь самых квалифицированных участников рынка, а все подобные процедуры должны носить максимально прозрачный характер.

«Предстоящая закупка включает в себя выполнение предпроектных, проектных и сопутствующих работ, а также в дальнейшем выполнение функций технического заказчика. Все работы должны быть проведены в соответствии с требованиями действующих норм и правил»,- пояснил он.

Начальная стоимость контракта составляет 11 миллионов рублей.

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 6 ноября 2019 года. Заказчиком выступает ГКУ «МОСРЕСТАВРАЦИЯ».

