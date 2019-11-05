Москва ищет подрядчиков для переоснащения турникетов метро

В столице готовится проведение аукциона на выполнение работ по оснащению станций Московского метрополитена комплексами видеонаблюдения. Перед проведением аукциона Департаментом города Москвы по конкурентной политике намеревается представить новую систему бизнес-сообществу и активным горожанам. В частности, бизнес-сообществу предлагается узнать подробности закупки до ее публикации, так как процедура имеет социальную значимость, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Москва уделяет большое внимание повышению открытости рынка закупок для всех участников. На публичном представлении рассматриваются важные для столицы процедуры, которые могут быть интересны не только бизнес-сообществу, но и активным горожанам. На ближайшем мероприятии Московский метрополитен расскажет о готовящейся к публикации процедуре, которая станет первым этапом в комплексном оснащении станций подземки турникетами с системой видеонаблюдения», - заявил он.

Заказчиком выступает ГУМ «Московский метрополитен», отмечается в сообщении.

Более подробную информацию о предстоящей процедуре можно узнать в рамках публичного представления закупки, которое пройдет 6 ноября в 10.00 по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата). Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

