Московским школьникам рассказали о кейсах торгов и закупок

Ученики московских школ, участвующих в пилотном образовательном проекте «Культура конкуренции», научатся моделировать кейсы торгов и закупок.

Проект стартовал в десяти столичных школах и рассчитан на учеников старших предпринимательских классов.

Программа состоит из нескольких семинаров, причём лекция занимает небольшую часть, каждый урок включает в себя задание с бизнес-кейсом и игру.

Школьникам рассказали о конкуренции, как о естественном процессе, о духе состязания, о навыках слушать и слышать потребности сторон.

Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, помимо теории, школьников научат применять полученные знания на практике.

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ФОТО: Департамент по конкурентной политике
ТЕГИ:ПредпринимательствоШкольникиМосква
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