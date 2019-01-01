Московским предпринимателям расскажут «Как не нужно участвовать в тендерах»

Портал поставщиков запустил серию бизнес-встреч со своими амбаcсадорами. Они поделятся своими успешными кейсами по работе на рынке закупок столицы. Организатором встреч участников рынка закупок с предпринимателями, которые также хотят работать с закупками, выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В рамках открытых мероприятий участники узнают, как начать работать с городскими заказами, а также о возможностях получения прибыли при небольшом стартовом капитале.

Первая встреча «Как не нужно участвовать в тендерах» пройдет во вторник, 25 июня в 18:00, и будет полезна новичкам, которые пока не знают, с чего начать участие в закупках. Перед собравшимися выступит амбассадор портала поставщиков, генеральный директор ГК «Консул» Евгений Степанов.

Предприниматель ответит на все интересующие вопросы аудитории и поделится собственным опытом участия в городских закупках.

«Я считаю – это уникальный проект, который открывает массу возможностей как для амбассадора, так и для тех компаний которые будут обучаться, так и конечно же для заказчика. Данный проект способен поднять государственный заказ на совершенно новый качественный уровень. Амбассадор – это прежде всего компания которая занимается профессионально госзакупками, которая имеет репутацию добросовестной фирмы у которой замечательные отзывы, которая знает и умеет как работать качественно. Не ради извлечения прибыли – здесь надо именно качественный продукт преподносить, потому что госзаказ это социально важная вещь. Финишный итоговый получатель услуг – это наши дети, если это школа, это наши пациенты, которые в больницы ходят, просто люди которые гуляют в парках, вот мы благоустройством занимаемся».

Уточняется, что участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Кроме амбассадора, гости смогут задать вопросы специалисту портала поставщиков по регистрации и техническим возможностям ресурса.

Ранее, что в конце мая этого года портал поставщиков выбрал имена первых десяти амбассадоров портала поставщиков, созданного в качестве цифрового инструмента для проведения закупок малого объема.

