Московским коммерсантам предложили помещения на территории «Немецкого городка»

В Москве выставлены на продажу коммерческие площади в историческом здании на территории бывшего «Немецкого городка». Организатором аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Немецкий городок в Перове - сохранившийся архитектурно-парковый комплекс послевоенного периода, расположенный в большей части на Зелёном проспекте. Главная цель проекта заключалась в строительстве недорогих многоквартирных домов для дальнейшей продажи квартир в них москвичам в короткие сроки. Чтобы избежать сравнений с крупными сооружениями предвоенных жилых массивов, архитекторы стремились перенести малоэтажные комплексы в иную плоскость, придавали им нарочито гротескный, театрализованный характер. Взгляд прохожего задерживается на карнизах, консолях, наличниках и сандриках, украшавших фасады. Дом на Зеленом проспекте, 2, и окружающий его квартал получил название «Немецкий городок.

Объект представляет собой интересный архитектурный элемент с точки зрения городской жизни, считает руководитель отдела по альтернативному развитию территорий KEYCapital Елизавета Мартынова.

«Здание представляет собой, безусловно, интересный архитектурный элемент. Оно было бы интересно представителям бизнеса, которым необходимо складировать какое-то количество элементов. Например, интернет-магазинам, которые формируют и обрабатывают количество заказов, им необходим объем хранения вне своего основного склада. Стартовая цена является привлекательной, поэтому, я думаю, здание ждет своего потенциального покупателя. Объект расположен в идеальной локации, рядом с 3-м транспортным кольцом», - добавила Елизавета Мартынова.

Инвестиционную привлекательность объекта оценил генеральный директор S.A. Ricci, директор департамента консалтинга и оценки Александр Морозов.

«На продажу выставлен интересный лот, с одной стороны, это историческое знаковое здание, оно выглядит достаточно значимо. Стартовая цена весьма привлекательная, однако инвесторам нужно обратить внимание, что выставляется только часть помещений. Они пригодны в первую очередь для хранения производственных активностей, но не пригодны для организации офиса или торгово-сервисного предприятия. На мой взгляд, наиболее вероятными покупателями могут стать соседи-собственники, которые владеют другими помещениями в этом здании, либо люди, которые вознамерятся консолидировать у себя все помещения данного комплекса, и в результате получить целиком все здание. И здесь уже можно создать интересный лофт-офис, коворкинг и воплотить другие идеи», - отметил Александр Морозов.

Выставленный лот располагается в районе Перово с адресным ориентиром: Зелёный проспект, дом 2. Площадь объекта составляет 657,6 квадратных метров. Здание находится на первой линии. Имеется отдельный вход со двора. К объекту подведены водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение. Стартовая стоимость лота составляет 10,2 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 сентября 2019 года. Торги пройдут 19 сентября.

