Московским коммерсантам предложили помещения для бизнеса

Аренда помещений – это самый популярный лот на инвестиционном портале города Москвы. Сейчас у инвесторов и предпринимателей есть возможность выбрать для своего бизнеса помещение в аренду на территории Тверского района.

На городские торги выставлены шесть помещений свободного функционального назначения площадью от 49,4 до 189,2 кв. метров по стоимости от 727,4 тысячи рублей до 2,3 млн рублей за один квадратный метр в год. Организатором аукционов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Все лоты расположены в подвалах и на первых этажах зданий и расположены в очень привлекательных с точки зрения инвестиций локациях.

Самый большой лот, который выставлен на аукцион - подвальное помещение площадью 189,2 кв. метра на улице Фадеева, дом 7, строение 2. Начальная стоимость за год аренды этого помещения составляет 2,1 миллиона рублей. Помещение расположено в пешей доступности от метро «Маяковская».

Сразу два помещения под коммерческие цели сдаются по соседству, в доме по адресу 4-я Тверская- Ямская улица, дом 6/12 – подвал площадью 134,8 кв. метра с начальной ценой 1,7 миллиона рулей в год и небольшое по площади помещение в 49,4 кв. метров с начальной стоимостью годовой аренды 727,4 тысячи рублей.

Еще одно подвальное помещение площадью 74,5 кв. метра сдается на 1-ом Тверском-Ямском переулке, дом 14. Начальная цена аренды – 987,8 тысяч рублей в год.

На Новослободской улице д.54, строение 3, на первом этаже здания 1917 года постройки сдадут в аренду нежилое помещение площадью 112,2 кв.метров. Дом находится в пешей доступности от метро «Савеловская». Начальная цена годовой аренды – 2,03 миллиона рублей.

Нежилое подвальное помещение 78,7 кв. метров в 1-м Колобовском переулке, дом 13/14/2, строение 4, сдадут в аренду с начальной стоимостью чуть более 793 тысяч рублей в год. Здание построено в 1917 году и находится в шаговой доступности от станции метро «Трубная».

С победителями торгов по каждому из лотов заключат договор аренды сроком на 10 лет.

«Аренда на аукционах - один из самых востребованных видов торгов у предпринимателей Москвы, особенно в центре города. Приобрести объект в ходе торгов можно очень выгодно - начальная цена годовой аренды за объект на аукционе в среднем ниже на 78,9 процентов, а конкуренция составляет в среднем 3 участника на лот», - сообщила Наталья Богатова, представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

В настоящее время по всем объектам ведется заявочная кампания. Ознакомиться с техническими характеристиками объектов можно на Инвестиционном портале города Москвы.

