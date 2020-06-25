Московским бизнесменам предложили помещение на Петровке
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.
Город выставил на продажу помещение свободного назначения площадью 154 квадратных метра на улице Петровка, дом 17, строение 1. Стартовая стоимость за один квадратный метр составляет 157 тысяч 600 рублей.
Здание располагается в одном из главных торговых коридоров исторического центра столицы. В непосредственной близости: Петровский пассаж, Столешников переулок, Кузнецкий мост.
Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике. Ведется прием заявок на участие в аукционе. Торги состоятся 8 июля. Подробности на инвестиционном портале города Москвы.
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