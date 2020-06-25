Московским автовладельцам предложили купить машино-места напрямую у города

Свыше 400 машино-мест можно купить напрямую у города. Владельцев определят в ходе торгов, организованных Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

Больше всего машино-мест на Юго-Западе столицы – 376 лотов. На северо-востоке и востоке Москвы на продажу выставлено 24 и 15 машино-мест соответственно. В центре города всего два лота и одно место на северо-западе.

Начальная цена лотов, выставленных на открытый аукцион и через публичное предложение, варьируется от почти 570 тысяч до 2 миллионов 400 тысяч рублей. Площадь всех представленных лотов от немногим более 11 до 33 квадратных метров.

Участниками аукциона могут быть как физические, так и юридические лица. Подробности о всех лотах на инвестиционном портале города Москвы в разделе “Машино-места”.