Московским автомобилистам расскажут, как купить у столицы парковочное место

Каждый второй автомобилист Москвы отдаёт предпочтение покупке машино-места напрямую у города. Об этом стало известно в ходе онлайн-голосования. Опрос более 200 столичных автомобилистов провел в октябре этого года Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Почти 50 процентов респондентов отметили, что предпочитают заключить сделку с городом, так как уверены в прозрачности соглашения. Весомым аргументом также оказалась приемлемая цена.

Возможность приобретать недвижимость через городские торги доступна всем жителям столицы. Предложений в настоящее время достаточно много, поэтому конкуренции опасаться не стоит. Скорее, нужно воспользоваться моментом – пока есть такая возможность выбора.

Около четырех тысяч городских машино-мест выставлены на аукционы по продаже в настоящее время. Больше всего паркингов продается в Центральном и Юго-Восточном административном округах - по 1060 в каждом. Чуть меньше – около 700 машино-мест выставлены на аукционы на юго-западе Москвы. Около 200 лотов доступны в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах. Выставленные объекты находятся как в подземных паркингах, так и в отдельно стоящих зданиях.

Купить объект можно тремя различными способами: через электронный аукцион на повышение цены, через процедуру без объявления цены, а также посредством публичного предложения.

Продажа объектов без объявления цены предполагает, что начальную стоимость продажи имущества определяет не организатор торгов, а покупатели, допущенные к участию. Победителем становится участник, предложивший лучшую цену. В ходе публичного предложения начальная стоимость последовательно снижается до 50 процентов от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После того, как подается первое ценовое предложение, начинаются торги на повышение. Приблизительная стоимость машино-места - от 240 тысяч рублей. Площадь лотов варьируется от 3 до 314 квадратных метров.

Приобретение городских машино-мест через электронные аукционы имеет несколько преимуществ. С одной стороны, сотрудничество со столицей является гарантом надежной сделки и возможностью приобрести объект по конкурентной цене. С другой стороны, перед потенциальными покупателями стоит еще много вопросов, решить которые удобнее напрямую с профильным специалистом. Чтобы дать всем желающим такую возможность запланировано проведение обучающего видеоурока «Как купить парковочное место возле дома».

В режиме реального времени участники смогут задать вопросы профильным специалистам и получить качественную обратную связь.

Видеоурок состоится 30 октября в 11.00

Прямой эфир будет доступен на You-Tube канале Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Подробную информацию ищите на сайте.

