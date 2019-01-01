Московский способ техприсоединения начнут применять в регионах

Оптимизированный способ подключения строящегося объекта к инженерным сетям, который был разработан в Москве, начнут применять в регионах. Техприсоединение является одним из ключевых вопросов реализации любого проекта, поскольку с ним связано более 60% процедур, которые проходит застройщик.

Уточняется, что ранее в 2017 году для оптимизации этого процесса Москва выступила инициатором эксперимента по переводу услуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид. С декабря прошлого года на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы был запущен сервис, который позволяет получить в электронном виде услуги шести ресурсоснабжающих организаций. В том числе, сделать это возможно и по единой заявке.

На данный момент эксперимент продлен Правительством России до конца 2021 года. Предполагается, что за это время будут подготовлены рекомендации по внедрению данной практики в других регионах. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, этот проект буквально обречен на успех.

«Сейчaс этот эксперимент продлен до 2021 годa включительно. По итогaм экспериментa и его успешности будут приняты решения нa федерaльном уровне о рaспрострaнении нa другие регионы. Но я прaктически не сомневaюсь в успехе этого экспериментa, потому что для нaс это уже не эксперимент, a реaльность, и востребовaнность явно виднa», - ссообщил Лёвкин.



