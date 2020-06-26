Московский Портал Поставщиков расширяет функционал для региональных партнеров

На Портале поставщиков введены новые инструменты и сервисы для регионов. Свои предложения и пожелания к функционалу сайта пользователи вносят во время обучающих семинаров, информационных встреч, пользуются каналами обратной связи, обращаются в местные органы, отвечающие за госзакупки. Наиболее инициативные – заказчики и поставщики из Иванова, Краснодарского и Пермского краев.

Таким образом, на московском Портале поставщиков появился цифровой учет контрактов, закупки без определения объема, настройки по разным категориям ОКПД2. Доработки расширяют рынки сбыта, увеличивают конкуренцию, приводят к снижению цен и значительной экономии средств.

Как отметил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в региональных системах госзакупок есть свои особенности, с которыми не сталкивается Москва.

«Предложения по усовершенствованию Портала помогают совместить на одном ресурсе разные способы ведения закупок и обеспечивают пользователям уверенную работу с сайтом. Регионы в свою очередь активно перенимают опыт Москвы, успешно используют проверенные практики. Все новые инструменты и дополнительные сервисы направлены на рост конкуренции, повышение уровня открытости и прозрачности в сфере госзакупок», - сказал министр правительства Москвы.

Например, по инициативе региональных пользователей для контрактов, которые невозможно было заключить в электронном виде, внедрен цифровой учет. Он поможет зарегистрировать сделку, оформленную на бумаге. Для этого в личном кабинете заказчика необходимо заполнить несколько полей и загрузить отсканированный вариант контракта. Он будет внесен в общий перечень закупок региона и доступен для статистики в конце отчетного периода.

В свою очередь, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил, что на сегодня 40% пользователей Портала Поставщиков - региональные предприниматели, поэтому для развития конкурентной среды очень важно, чтобы опыт взаимодействия с ресурсом был открытым, удобным и понятным.

«С площадкой уже работают 34 региона России: благодаря новым инструментам им удалось значительно сэкономить бюджетные ресурсы, в том числе за счет повышения конкуренции. Кроме того, Портал позволяет заключить контракт в максимально сжатые сроки за счет «коротких» котировочных сессий на 3 и 6 часов. При этом средняя экономия при проведении котировочных сессий составляет 13%», - отметил Щербаков.

По пожеланию пользователей расширен функционал закупки без определения объема. Это необходимо в том случае, когда заказчик распоряжается конкретной суммой. Поставщики конкурируют не стоимостью, а количеством товара, которые они готовы предоставить за указанную сумму. Например, школа планирует закупить бумагу и назначает цену закупки. Один поставщик предлагает привезти 10 коробок, а другой – 12. В результате стоимость пачки снижается, хотя торги идут не в ценовой категории, а в количественной.

Еще одна доработка позволяет настроить способ проведения закупок малого объема по разным категориям общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Уполномоченный орган может настроить тип закупки по популярным товарам, услугам или работам. Например, при закупке бумаги, компьютеров и картриджей, поиске клининговых и других услуг уполномоченный орган может разрешить закупку только через конкурентную процедуру (котировочную сессию). Функционал дополнительно расширяет рынок для поставщиков, увеличивает конкуренцию и снижает цены на определенные товары, работы, услуги, что приводит к значительной экономии средств.

Также уполномоченный орган может объявить закупку от имени своей подведомственной организации и затем определить поставщика для заключения контракта. Например, вместо работника организации-заказчика подготовить торги может специалист регионального уполномоченного органа в сфере закупок. Привлечение профильных опытных сотрудников помогает избежать ошибок при подготовке документов, качественно проводить и контролировать все положенные законом конкурсные этапы и сопровождать ход сделки. Заключение контракта производится непосредственно заказчиком.

Региональный уполномоченный орган в сфере закупок получил дополнительный удобный инструмент, который позволяет настроить выбор основания закупки для определенных групп государственных заказчиков. Настройка помогает конечному заказчику не запутаться в большом списке оснований закупки, снижает количество обращений пользователей в службу техподдержки портала.

Добавим, Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с порталом работают уже более 175 тысяч поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превысил 600 тысяч наименований.

