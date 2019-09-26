Московских дизайнеров высоко оценили в Пекине

Московская индустрия дизайна успешно выступила на одной из самых престижных выставочных площадок Пекинской недели дизайна-2019 (Beijing Design Week - 2019).

Миссией Московского павильона было познакомить между собой две культуры дизайна и преодолеть стереотипы об идеях копирования в китайском дизайне и неопределенности российского.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян высоко оценил итоги бизнес-миссии.

«С точки зрения результата, который был достигнут с позиционированием Москвы, московской дизайн-истории, мне кажется, это большой прорыв! Это в какой-то мере взрыв мозга! В том числе и китайской аудитории, переворот их мнения о том, что происходит в Москве, в Российской Федерации в этом направлении», - сказал Варданян.

Председатель гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова отметила, что по итогам бизнес-миссии в Пекин, Московская индустрия дизайна намерена «заключить соглашение «Москва – город - гость» пекинской недели дизайна 2021 году». Договоренность подразумевает под собой «очень интересную культурную программу» взаимообмена. Например, пекинская делегация уже в следующем году приедет в Москву на выставку «Мосбилд», где будут организованы дни китайского дизайна в российской столице.

Кроме того, в планах более обширное участие России в 2020 году в рамках пекинской недели дизайна.

«Мы намерены выступить целым кварталом российского дизайна. Не только московского, но также пригласим другие делегации, других представителей локальных индустрий России. И надеемся, что уже в 2021 году мы официально откроем программу «Москва – город-гость» и получим это титул», - отметила Анастасия Крылова.

Участие Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП является первым шагом в большой программе сближения российского и китайского дизайна.

